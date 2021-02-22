تونس.. إنقاذ 157 مهاجرا في يومين

أنقذ خفر السواحل التونسي خلال يومي السبت والأحد 157 مهاجرا غير قانوني قبالة السواحل الشرقية وانتشل جثتين، على ما أفادت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية علي العياري الاثنين "يوم السبت تم إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي وانتشال جثتي" تونسيين إثر تعطل مركبهم قبالة سواحل محافظة المهدية وفقا لفرانس برس.

وكلّ المهاجرين تونسيون ما عدا ثلاثة يحملون الجنسية السورية وكلهم رجال.

وأضاف العياري "والأحد تم إنقاذ 103 أشخاص بينهم ست نساء وخمسة قصر" إثر تعطل مركبهم وقد انطلقوا من سواحل مدينة زوارة الليبية في 16 فبراير الحالي وهم من جنسيات مصرية وسودانية وسورية وبنغالية وصومالية.

وفي العام 2020 وصل السواحل الإيطالية 12 ألف مهاجر من التونسيين حسب احصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتتواصل عمليات الإبحار بطريقة غير قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية بالرغم من رداءة الأحوال الجوية، ومنذ مطلع العام 2021 وحتى 21 فبراير وصل 3800 مهاجر بطريقة غير قانونية السواحل الإيطالية عبر البحر من بينهم نحو ألف عبر تونس و2500 عبر ليبيا، حسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.