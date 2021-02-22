مصادر أمنية: صاروخان استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد

قال الجيش العراقي في بيان إن صاروخين على الأقل سقطا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد اليوم الاثنين لكنهما لم يتسببا في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية والمباني الحكومية وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران. وتمر معظم الهجمات دون وقوع إصابات لكن هذا هو ثالث هجوم صاروخي في العراق خلال عدة أيام يستهدف مناطق تضم جنودا أو دبلوماسيين أو متعاقدين أميركيين. وكان أحد تلك الهجمات قد أسفر عن مقتل مدني غير أميركي يعمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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