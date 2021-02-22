لبنان يطالب اليونيفيل بالتعامل مع أضرار تسرب نفطى إسرائيلى

جدة - نرمين السيد - يتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، قضية تسرب نفطى من باخرة إسرائيلية إلى الشواطىء اللبنانية جنوبًا، حسبما أفاد البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الإثنين.





وبحسب البيان، كلف دياب وزيرى الدفاع والبيئة زينة عكر ودميانوس قطار، والمجلس الوطنى للبحوث، بإبلاغ القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "يونيفل" بالوضع وتقديم تقرير رسمى بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره. وفى بيان آخر، قال المجلس الوطنى للبحوث العلمية فى لبنان، إنه و"بناء لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء باشرت الفرق العلمية فى المجلس، وبالتنسيق مع بلدية صور والهيئات البيئية فى المنطقة، بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور لمتابعة التسرب النفطى من باخرة للعدو الإسرائيلى الذى وصل إلى الشواطئ اللبنانية فى الجنوب، تمهيدًا لتحليلها". وأشار المجلس إلى أنه "يتابع المسح الفضائى للمنطقة لتقديم صور واضحة حول حجم البقعة النفطية وآثارها السلبية على الشاطئ اللبنانى وموارده البحرية".

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