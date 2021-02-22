مهين وغير محترم.. الأمير ويليام مستاء من رد شقيقه هارى على ملكة بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكان هارى وميجان ردا عبر مكتبهما الإعلامى على ملكة بريطانيا، الجمعة الماضية، أنه "يمكننا جميعا أن نعيش حياة كلها خدمات، فالخدمة عالمية"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

كما أوضح مكتب الأمير هارى وميجان، بحسب "سبوتنيك"، أنهما لا يزالان ملتزمين بواجبهما وخدمتهما تجاه المملكة المتحدة وحول العالم، ويعرضان دعمهما المستمر للمنظمات التى يمثلاها بغض النظر عن دورهما الملكى والرسمى.

وبحسب تقرير صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، قالت مصادر مقربة من وليام إنه "مستاء جدا مما حدث"، ووجد أن سلوك هارى وميجان "مهين وغير محترم" تجاه ملكة بريطانيا، بحسب وصفهم.

وأضاف مصدر آخر فى "صنداى تايمز" أن وليام علق قائلا: "لا يجب أن ترد على الملكة مرة أخرى، فهذا لم يحدث".

كما أخبر أصدقاء للشقيقين الملكيين نفس الصحيفة أنه حتى بعد التطورات الأخيرة، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن وليام وهارى منفتحين على المصالحة.

وصرح أحد أصدقاء وليام لصحيفة "صنداى تايمز": "وليام مستاء للغاية مما حدث، على الرغم من نيته المطلقة أن تتعافى علاقته بهارى فى الوقت المناسب".

وكان بيان صدر، الجمعة الماضية، عن قصر باكنجهام يعلن فيه أن الأمير هارى (36 عاما) وميجان ماركل (39 عاما) لن يعودا كعضوين عاملين فى العائلة المالكة البريطانية.

ويأتى هذا الإعلان بعد مرور عام وشهر واحد من مشاركة "دوق ودوقة ساسكس" لخططهما للتخلى عن صفتهما الملكية، والتى جاءت مع فترة مراجعة مدتها عام واحد.

وقال بيان القصر الجمعة الماضية: "عقب محادثات مع دوق ساسكس، فقد كتبت الملكة تأكيدا على أنه بابتعاده عن عمل العائلة المالكة فإنه لا يمكن أن يستمر هو وزوجته فى المسؤوليات والواجبات التى تأتى مع حياة الخدمة العامة".

وتابع البيان أن "الأمير هارى سيفقد تعييناته العسكرية الفخرية، والتى سيتم إعادة توزيعها لاحقا "بين الأعضاء العاملين فى العائلة المالكة".

كما جاء فى إعلان قصر باكنجهام: "بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما، إلا أنه يظل "دوق ودوقة ساسكس" من أفراد الأسرة المالكة البريطانية المحبوبين للغاية".