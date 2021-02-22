خامنئى: لا يستطيع أحد منع إيران من امتلاك سلاح نووى ويمكننا التخصيب لـ60%

جدة - نرمين السيد - هاجم المرشد الأعلى فى إيران، على خامنئى، النهج الأوروبى فى التعامل مع الاتفاق النووى الخاص ببلاده، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع منع إيران من امتلاك السلاح النووى إذا أرادت ذلك.





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