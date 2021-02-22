موسكو تحث الدول الموقعة على الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدعو جميع الدول الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران "قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الحديث يدور أيضا عن تهيئة الظروف لقيام إيران بـ "فك تجميد جميع الإجراءات الطوعية التي علقت طهران ممارستها سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية".
وأضافت المتحدثة أن موسكو تحث "جميع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة، على التحرك بلا مماطلة".
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