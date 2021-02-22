واشنطن: نسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي 

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أن بلاده تسعى "لإطالة وتعزيز" الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.

واشنطن: نسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النوويمستشار الأمن الأمريكي: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي لكن إيران تهدد بمواصلة التخلي عن تطبيقه

وقال بلينكن، مخاطبا مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: "بالعمل مع الحلفاء والشركاء، سنسعى أيضا إلى إطالة وتعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة ومعالجة المجالات الأخرى المثيرة للقلق، بما في ذلك السلوك الإيراني الإقليمي المزعزع للاستقرار ومن بينها وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".

وشدد على أنه "يجب على إيران الامتثال لاتفاقيات الضمانات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية".

هذا وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أعلن يوم أمس الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامج إيران النووي حال استئناف طهران امتثالها للصفقة.

وفي 18 فبراير أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن إدارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع الحكومة الإيرانية من تطوير سلاح نووي.