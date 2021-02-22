صافرات الإنذار تدوي في بغداد بعد سقوط 3 صواريخ بالمنطقة الخضراء

دوت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، عقب سقوط 3 صواريخ في العاصمة بالقرب من السفارة الأمريكية.
وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن "ثلاثة صواريخ سقطت ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، مشيرة إلى أن "احد الصواريخ سقط بالقرب من مقر الامن الوطني، أما الصاروخ الثاني فسقط بالقرب من قصر السجود وهناك اضرار بعدد من العجلات المدنية".
ولفتت القناة إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مكان الإطلاق كان بالقرب من سكة القطار ضمن منطقة حي الجامعة".
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