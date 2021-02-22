إيران مستمرة في تحدي أمريكا وتعلن زيادة تخصيب اليورانيوم 60%

تعهد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأن موقف طهران من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لن يتغير، وأن البلاد لن تخضع للضغوط الدولية، حيث شدد على ذلك، وعلى تعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران بشكل غير عادل.

واقترح المرشد الأعلى الإيراني أن تواصل طهران تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة النسبة إلى 60٪، وأنه لن يقتصر مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران على 20٪.

وأضاف خامنئي "سنزيدها إلى أي مستوى تحتاجه البلاد.. قد نزيدها إلى 60٪".

وأكد خامنئي، في الوقت الذي نوه فيه بأن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، أن «لا أحد» يمكنه منع طهران من حيازة أسلحة الدمار الشامل إذا أرادت ذلك.

وذكرت الولايات المتحدة مؤخرًا، أن الاحتمالات كبيرة بأنها ستعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب البلاد منها في مايو 2018، ومع ذلك على الرغم من الإشادة بالاتفاق، فإن إيران شددت على أن إحياءه سيكون بلا معنى إذا استمرت العقوبات الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة وتعزيز الاتفاق بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي، وتهدف إلى معالجة زعزعة الاستقرار الإقليمي للجمهورية الايرانية والسلوك وتطوير الصواريخ الباليستية. وشدد "بلينكين"، بشكل منفصل، على أن إيران يجب أن تمتثل لاتفاقيات الضمانات التي تم التوصل إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، والتزاماتها الدولية، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان عدم حيازة إيران أبدًا لأسلحة نووية. وأضاف أنه يرى الدبلوماسية أفضل طريق ممكن لتحقيق هذا الهدف. أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة للجلوس في محادثات 'غير رسمية' مع الإيرانيين ، والتي سيستضيفها الاتحاد الأوروبي وحضرها المملكة المتحدة وروسيا والصين ، حيث طالبت طهران بالإعفاء من ترامب القاسي. - العقوبات المفروضة. وبالتالي فإن تخفيف العقوبات سيكون ثمنًا لاستئناف المحادثات. ومع ذلك ، حذر مسؤولون إيرانيون من أن عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق الإيراني لن تكون مجدية إذا لم ترفع واشنطن جميع العقوبات التي فرضتها على طهران أولًا. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ، ماجد تاخت رافانتشي، لا يمكننا الاكتفاء بتوقيع خطاب، وفقًا لما نقلته قناة Press TV إذا لم يقترن التوقيع بعملية للتحقق من الإجراءات.

وجاءت تصريحات خامنئي بمثابة صدى لتصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، الأحد ، الذي أكد أن طهران لا تحاول صنع أسلحة نووية. من جانبه ، أوضح ظريف أن خطوات طهران لتقليص بعض التزاماتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي يمكن التراجع عنها. وأضاف وزير الخارجية: "يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق ورفع جميع العقوبات ... الولايات المتحدة مدمنة على العقوبات لكن يجب أن يعلموا أن إيران لن تستسلم للضغوط". وجاء تصريح آية الله خامنئي بعد ساعات فقط من تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين بأن واشنطن تتطلع للتعامل مع "السلوك الإقليمي المزعزع للاستقرار وتطوير الصواريخ الباليستية لطهران". ووفقًا لبلينكين ، تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى "إطالة الاتفاقية النووية وتعزيزها". وصرح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات غير رسمية مع طهران ، والتي سيستضيفها الاتحاد الأوروبي وتحضرها روسيا والصين والمملكة المتحدة. لكن إيران قالت مرارا إنها تريد رفع العقوبات المعوقة قبل الجلوس لإجراء محادثات. وفي ديسمبر، أقرت إيران قانونًا لزيادة تخصيب اليورانيوم وتجميد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية في محاولة لتحقيق رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. في أوائل يناير، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم يعني أن طهران تسعى لتطوير أسلحة نووية. ونفى مسؤولون إيرانيون هذه المزاعم ووصفوها بأنها لا أساس لها ، قائلين إن "النظام الذي يمتلك أسلحة نووية لا يمكنه اتهام إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية". وجاءت تعليقات نتنياهو في أعقاب تقارير عن استئناف الجمهورية الإسلامية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة.