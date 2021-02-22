لأول مرة منذ اتفاق العلا.. لقاء إماراتي قطري عاجل في الكويت

للمرة الأولى منذ اتفاق العلا حول المصالحة الخليجية، التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من الإمارات وقطر في دولة الكويت اليوم وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين منذ قمة العلا.

وناقش الجانبان الإماراتي والقطري الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وثمن الطرفان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

كما تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.