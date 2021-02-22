مصدر أمني يكشف حقيقة أصوات الانفجارات في منطقة الظهران بالسعودية

سمع مواطنون في مدينة الظهران شرقي المملكة العربية السعودية، اليوم دوي انفجار قوي، ما أثار قلق بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد مصدر أمني لشبكة "الشرق" السعودية، أن دوي الانفجار الذي شهدته منطقة الظهران شرقي السعودية سببه قنابل صوتية تم استخدامها في تدريبات أمنية وعسكرية.
كان الجيش السعودي أجرى مناورات عسكرية في وقت سابق من الشهر الجاري بالقرب من منطقة الظهران، وحلمت المناورات اسم "رماح النصر1".
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