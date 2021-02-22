فاوتشي: قد يضطر الأميركيون لارتداء الكمامات حتى 2022

واشنطن ـ وكالات: توقع مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أنه قد يضطر المواطنون الأميركيون في بلاده للاستمرار في وضع الكمامة خلال عام 2022. جاء هذا خلال مقابلة أجراها الخبير الأميركي مع شبكة “سي.إن.إن” الأميركية. لكن فاوتشي رأى أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد مع زيادة تلقي اللقاحات.

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