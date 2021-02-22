أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من القيادي سيف الهياشي

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من القيادي سيف الهياشيتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من عضو اللجنة الدائمة الشيخ سيف عبدالولي عبدالرب الهياشي، وإخوانه، رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة والدهم، جاء فيها:

الأخ الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وجميع أفراد اسرتنا وكافة آل الهياشي بمديرية الطفة محافظة البيضاء، أن نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان لشخصكم الكريم ولكل قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام على تعزيتكم الصادقة والمواساة الجياشة ومشاطرتكم لأحزاننا وآلامنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا الشيخ/ عبدالولي عبدالرب الهياشي أحد كبار مشايخ مديرية الطفة محافظة البيضاء عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (رحمة الله تغشاه).

وأشدتم فيها إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية الكبيرة كواحد من أبرز مناضلي الثورة اليمنية السبتمبرية والمدافعين عنها بما في ذلك دوره الموثق في حصار السبعين يوماً، والدفاع عن الوحدة اليمنية وكافة القضايا الوطنية المصيرية والانتصار لها، كما كان عضواً قيادياً نشطاً في المؤتمر الشعبي العام وأنه عمل بكل إخلاص ونكران للذات في العمل التنظيمي، وكان واحداً من الرجال المخلصين الأوفياء الذين لم يدخروا جهداً من أجل الإصلاح بين الناس وأشرتم فيها إلى أن محافظة البيضاء فقدت برحيله أحد حكمائها كما خسر الوطن شيخاً جليلاً فاضلاً ووحدوياً صادقاً ومخلصاً لوطنه.

وكان لتعزيتكم الطيبة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل أثرها البالغ في أنفسنا وأزالت من حزننا على فقيدنا وخففت علينا من هول المصاب والفاجعة، وعلى جميع أقاربنا ومحبي الفقيد الشيء الكثير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم ومواقفكم الأخوية والإنسانية النبيلة واهتمامكم بقيادات وكوادر المؤتمر، وهذا ليس غريب عنكم فهكذا عهدناكم.

نسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية وأن لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غالي عليكم وأن يتغمد فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويلهمنا وأهلنا جميعاً بالصبر والسلوان ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كل شيء قدير.. إنا لله وإنا إليه راجعون

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،

الممتنون/ أبناء الفقيد وكافة آل الهياشي بمديرية الطفة محافظة البيضاء

عنهم الشيخ/ سيف عبدالولي عبدالرب الهياشي

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية