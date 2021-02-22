عاجل.. استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية سقط صاروخ فى محيط المنطقة الخضراء، التى تضم السفارات والدبلوماسيات الغربية فى العراق، وسقط صاروخ آخر فى منطقة سكنية مجاورة. وأكدت الوكالة الفرنسية، أن 3 صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد.

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