جونسون: لا رحلات دولية من إنجلترا حتى منتصف مايو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الإثنين، قرارًا بحظر السفر الدولى من إنجلترا حتى 17 مايو على أقرب تقدير، الأمر الذى سيطيل من أمد الأزمة على شركات الطيران والمطارات وشركات السياحة.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة البريطانية فى بيانها: "ستحدد الحكومة موعد استئناف السفر الدولى الذى لن يكون قبل 17 مايو". وأضاف البيان، أن بريطانيا تدرس نظامًا يسمح للأفراد الذين يحصلون على التطعيم بقدر أكبر من الحرية فى السفر إلى خارج البلاد. وفي خارطة طريق لتخفيف القيود، كانت الحكومة البريطانية أعلنت إجراء مراجعة لمنظومة السفر، والتى سيصدر بموجبها توصيات فى 12 أبريل المقبل حول كيفية استئناف السفر الدولى فى ظل إدارة مخاطر ظهور طفرات وسلالات جديدة من فيروس كورونا.

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