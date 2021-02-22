إسرائيل تهدد حزب الله بدفع الثمن حال حدوث مواجهات

أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حاليفا، أن الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله لا يريد تغيير المعادلة، لأنه أحد الأشخاص البارزين الذين يعلمون قدرات الجيش الإسرائيلي، حيث كان متواجدا عامي 2000 و2006، ورأى ما حدث في السنوات الأخيرة.
وأضاف "حاليفا"، أن نصر الله يعرف طبيعة الاستخبارات الإسرائيلية، ويدرك مدى الصلابة الإسرائيلية، كما يعلم أمورا لا يعلمها مواطنو إسرائيل أنفسهم عن عمليات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة "أمد للإعلام" الفلسطينية.
وأوضح أن أمين حزب الله "لا يريد أن يغير المعادلة، وأتمنى من أجله، ألا يصل إلى صدام مع الجيش".
وأشار إلى أن نصر الله يعلم الثمن الذي سيدفعه لبنان لو اندلعت حرب جديدة، موضحا أن لبنان في وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي صعب، موضحا أنه في بعض الأحيان سيبدأ باستخدام القوة من عملية محدودة، ويمكن أن يصل الأمر إلى عمليات واسعة.
وأوضح أن الولايات المتحدة والدول العظمى عليها التوصل إلى اتفاق نووي جديد تماما مع إيران، وليس لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015.
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