بايدن يعلن تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام، حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا في البلاد الذين تجاوز عددهم 500 ألف شخص.
وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إنه يجب على الكونجرس اعتماد خطة الإنقاذ التي وضعتها إدارته، لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا.
وأضاف "مستعدون للاستماع إلى مزيد من الأفكار لتحسينها".
وبحسب شبكة "إيه. بي. سي" الأمريكية، فإن بايدن وزوجته جيل يخططان لإحياء ذكرى وفاة 500 ألف شخص بفيروس كورونا بإضاءة الشموع بالبيت الأبيض.
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