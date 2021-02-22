أخبار اليمن : 148 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

148 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 148 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 148 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 148 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس و3 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا والدريهمي. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ441 صاروخ وقذيفة و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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