بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا

بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسياصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة متمسكة بالتعامل مع روسيا في مجال ضمان الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بلينكن في كلمة ألقاها عبر الفيديو أثناء مؤتمر حول نزع السلاح عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، القول: "نحن مستعدون لإشراك روسيا في محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي فيما يتعلق بالحد من الأسلحة وحل المسائل الأمنية الناشئة".

وأشار إلى اهتمام الولايات المتحدة بالتعاون مع جميع الدول، بما فيها روسيا والصين، في بلورة القواعد الدولية لـ "السلوك المسؤول في الفضاء الكوني".

وأشاد بلينكن بتحرك الإدارة الأمريكية الجديدة السريع لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو "ستارت-3" لكنه ذكر ما وصفه بـ"تناقض" بين تحذيرات روسيا من مغبة عسكرة الفضاء وتجربة لسلاح مضاد للأقمار الصناعية أجريت في ديسمبر الماضي.