البيت الأبيض: تهديدات خامنئى لن تغير موقفنا تجاه إيران ولن نرفع العقوبات

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل نتائج الحوار معها، مضيفًا فى الوقت ذاته أن التهديدات الأخيرة للمرشد الإيرانى على خامنئى برفع تخصيب اليورانيوم، لن تغير موقف واشنطن تجاه إيران، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





وفى بيانه، مساء اليوم، قال البيت الأبيض إن الحلفاء الأوروبيين فى انتظار رد من إيران بشأن الحوار حول الاتفاق النووى الإيرانى، مشددًا مرة أخرى على أن واشنطن لن توافق على شروط إيران للحوار. وكان المرشد الإيرانى على خامنئ، هدد فى وقت سابق من اليوم، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60%، ما يعنى تصنيع قنبلة ذرية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يمنع إيران من امتلاك سلاح نووى.

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