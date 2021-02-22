وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: الوضع النووى الإيرانى مقلق

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء هذا التصريح خلال لقاء فى بروكسل جمع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان بزملائه من الاتحاد الأوروبى.

ويأتى هذا التصريح أيضا تزامنا مع تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئى، أن بلاده "يمكنها تطوير السلاح النووى لكنها لا تريد ذلك".

وقال "خامنئى" خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد، حسن روحانى، إن سقف تخصيب اليورانيوم فى إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يبقى على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".