الصين ترفض اتهامات الإبادة الجماعية فى شينج يانج

وموجهًا حديثه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جينيف، قال وزير الخارجية وانج يى، إن "هناك 24 ألف مسجد فى المنطقة التى تقع فى غرب الصين، مضيفًا "تبين هذه الحقائق الأساسية أنه لا يوجد هناك ما يسمى إبادة جماعية أو سخرة أو اضطهاد دينى فى شينج يانج".
وقال وانج: "الباب إلى شينج يانج مفتوح دائمًا، أناس من دول كثيرة زاروا شينج يانج وعرفوا الحقائق والحقيقة على الأرض. ترحب الصين أيضًا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة شينج يانج"، فى إشارة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التى يتفاوض مكتبها على بنود زيارة البلاد.
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