الصين ترفض اتهامات الإبادة الجماعية فى شينج يانج

جدة - نرمين السيد - رفضت بكين، اليوم الإثنين، "الهجمات الافترائية" حول الصين بشأن أوضاع المسلمين الأويغور والأقليات الأخرى التى تعيش فى منطقة شينج يانج الصينية، قائلة إنهم "يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى".





وموجهًا حديثه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جينيف، قال وزير الخارجية وانج يى، إن "هناك 24 ألف مسجد فى المنطقة التى تقع فى غرب الصين، مضيفًا "تبين هذه الحقائق الأساسية أنه لا يوجد هناك ما يسمى إبادة جماعية أو سخرة أو اضطهاد دينى فى شينج يانج".

وقال وانج: "الباب إلى شينج يانج مفتوح دائمًا، أناس من دول كثيرة زاروا شينج يانج وعرفوا الحقائق والحقيقة على الأرض. ترحب الصين أيضًا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة شينج يانج"، فى إشارة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التى يتفاوض مكتبها على بنود زيارة البلاد.