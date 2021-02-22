إصابة ضابط فى الجيش اللبنانى خلال مداهمة شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدرته قيادة الجيش اللبنانى، اليوم الإثنين، قتل أحد المطلوبين خلال العملية، إضافة إلى توقيف آخر.

وقال البيان، إنه "بتاريخ 2021/2/22 وأثناء قيام قوة من الجيش بتنفيذ عملية دهم مطلوبين فى منطقة العسيرة - بعلبك، تعرضت لإطلاق نار، فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط إصابة طفيفة، ومقتل المدعو (ه.ي)، وتوقيف المدعو (ر.أ)".

وأشار البيان إلى أنه "يتم المتابعة لتوقيف باقى المتورطين"، ومباشرة التحقيقات لدى السلطات القضائية.