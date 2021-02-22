تمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد الأمريكي .. بايدن يعلن عن خطة إنقاذ للشركات الصغيرة من جائحة كورونا

أنشأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مسارًا حصريًا للشركات الصغيرة، التي تمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد الأمريكي، للتقدم بطلب والحصول على قروض خلال الأسبوعين المقبلين وسط السحق المستمر من جائحة فيروس كورونا.

وقال "بايدن" في إعلان بثه البيت الأبيض، اليوم الاثنين إن "الشركات الصغيرة تتضرر وهم بحاجة إلى المساعدة الآن".

وأضافت إدارته في بيان أنها ستخصص فترة 14 يومًا، اعتبارًا من يوم الأربعاء، يمكن خلالها فقط للشركات التي تضم أقل من 20 موظفًا التقدم للحصول على إعانة من خلال برنامج حماية شيكات الرواتب (PPP)، الذي بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابعت الإدارة: "تمثل الشركات الصغيرة 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتخلق ثلثي صافي الوظائف الجديدة، وتوظف ما يقرب من نصف العمال الأمريكيين".

واسترسلت إدارة بايدن "الآن، تكافح الملايين من الشركات الصغيرة في الشوارع الرئيسية - وخاصة الشركات الصغيرة المملوكة للسود وبراون - لتغطية نفقاتهم في أعقاب جائحة كورونا - كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها"

وأصدر الكونجرس شريحتين من التحفيز للاقتصاد الأمريكي، يبلغ مجموعهما حوالي 4 تريليونات دولار، والتي وافقت، من بين أمور أخرى، على حماية الراتب وحتى المساعدة الشخصية لمعظم الأمريكيين.

وجعل بايدن، الذي تولى منصبه في 20 يناير، تمرير حافز إضافي بقيمة 1.9 تريليون دولار على رأس أولوياته.

ومن المتوقع عرض الخطة على الكونجرس قبل نهاية فبراير.

وفي بيان اليوم الاثنين، قال البيت الأبيض، إن تقديم "الإغاثة العادلة" للشركات الصغيرة المتضررة بشدة كان على رأس أولوياته.

وأفاد التقرير بأنه "بالمقارنة مع نفس النقطة في البرنامج العام الماضي، فإن حصة التمويل الموجه إلى الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن عشرة موظفين قد ارتفعت بنحو 60 بالمائة".

وأضاف "ارتفعت حصة التمويل الموجه إلى الشركات الصغيرة في المناطق الريفية بنسبة 30 بالمائة تقريبًا، وزادت حصة التمويل الموزع من خلال المؤسسات المالية لتنمية المجتمع ومؤسسات إيداع الأقليات بأكثر من 40 في المائة".

وكما قال البيت الأبيض إنه ألغى قيدًا استثنائيًا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان يمنع أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لديهم إدانات سابقة بجرائم الاحتيال أو أولئك الذين تخلفوا عن سداد قروض الطلاب الفيدرالية من الحصول على إعفاء.

وأضافت أن أصحاب الأعمال الصغيرة من غير المواطنين الذين كانوا مقيمين بشكل قانوني يمكنهم أيضًا استخدام أرقام تعريف دافعي الضرائب الفرديين للتقدم بطلب للحصول على إعفاء.