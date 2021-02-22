بدون شروط .. البيت الأبيض يوجه رسالة حاسمة لإيران بشأن مطالب رفع العقوبات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، ينتظرون ردًا من إيران على دعوة الاتحاد الأوروبي، لعقد اجتماع غير رسمي بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت بساكي في مؤتمر صحفي، إن "قبول الرئيس بايدن بدعوة أوروبا للحوار مع إيران لا يعني قبول مطالب طهران برفع العقوبات".
وأكدت بساكي أن الإدارة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن إيران قبل النظر في نتائج المباحثات التي تنوي خوضها مع طهران.
وتابعت: " أوضحنا سابقا ونؤكد مجددا.. لن نوافق على شروط إيران للحوار".
وردًا على تهديدات المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن رفع تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي، قالت بساكي، إن تهديدات خامنئي لن تغير من موقف واشنطن تجاه طهران.
وأضافت: "سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل إجماع داخلي وسنتشاور مع الكونجرس بشأن خطواتنا المقبلة".
وأردفت: "الدبلوماسية هي السبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي لكن اتخاذ خطوات خارج هذا الإطار خيار مطروح".
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