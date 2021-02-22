قالت الخارجية الفرنسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن الموقف الراهن بشأن البرنامج النووي الإيراني مقلق.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقاء مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفقا لوكالة "رويترز".
وتأتي التصريحات بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.
وشدد خامنئي على أن بلاده يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي: الوضع النووي الإيراني "مقلق" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.