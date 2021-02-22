الاتحاد الأوروبي: الوضع النووي الإيراني "مقلق"

قالت الخارجية الفرنسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن الموقف الراهن بشأن البرنامج النووي الإيراني مقلق.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقاء مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفقا لوكالة "رويترز".

وتأتي التصريحات بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.

وشدد خامنئي على أن بلاده يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك.