البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان تنتظر الوقت المناسب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنها تتوقع إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في "الوقت المناسب".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن أول اتصال رسمي بين الرئيس جو بايدن والمملكة العربية السعودية، سيكون من خلال الملك سلمان.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي إلى أن المسؤولين الأمريكيين سيجرون اتصالات مع نظرائهم السعوديين.

في سياق آخر، قالت بساكي إن بلادها لن تتخذ خطوات إضافية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتنتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة عليه.

وردًا على تهديدات المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن رفع تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي، قالت بساكي، إن تهديدات خامنئي لن تغير من موقف واشنطن تجاه طهران.

وتابعت "سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل إجماع داخلي وسنتشاور مع الكونجرس بشأن خطواتنا المقبلة".