سوريا تطالب المبعوث الأممي بالحياد وعدم تحديد إطار زمني للجنة الدستورية

نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد دعوته مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الاثنين، إلى الحفاظ على دوره كميسر محايد في أعمال اللجنة الدستورية السورية.
قال المقداد إن اللجنة الدستورية، منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، "باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها".
وأضافت الوكالة أن الطرفين، اتفقا على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شئون لجنة مناقشة الدستور، وأن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية، وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج.
يذكر أن جير بيدرسون، وصل إلى دمشق، أمس الأحد، بهدف استكمال مباحثاته مع مسؤولي النظام، وصرح فور وصوله أن المباحثات ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مؤكدًا على وجود العديد من القضايا التي يأمل الحديث حولها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري.
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