قفزة في أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بنسبة دولارين، حيث ارتفع خام برنت إلى 64.95 دولار للبرميل، ووصل الخام الأمريكي إلى 61.25 دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

ويأتي الارتفاع بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية السيئة بعدد من الولايات الأمريكية.

وأشارت تقديرات المحللين إلى أن الطقس البارد الذي ضرب تكساس بشكل مفاجئ وعدد من الولايات، أدى إلى وقف إنتاج ما يصل إلى 4 ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وارتفع خام برنت بنحو 1% ليتجاوز 64,95 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% بعد انخفاضه بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي.