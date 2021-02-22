مصادر: المسلحون أطلقوا النار على السفير الإيطالى بالكونغو بعد اختطافه

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر استخباراتية إيطالية، اليوم الإثنين، أن المجموعة المسلحة التي هاجمت قافلة برنامج الأغذية العالمى، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم، أطلقت النار على السفير الإيطالى لوكا أتاناسيو، بعد أن تمكنت من اختطافه مع آخرين، وتوفى لاحقًا متأثرًا بجروحه.





نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر أن "المسلحين الستة الذين هاجموا القافلة، قتلوا أولا السائق الكونغولى ثم قادوا البقية إلى الغابة المحيطة بموقع الكمين" وتابع السرد "أطلق الخاطفون النار على رجل الدرك الإيطالي فيتوريو إياكوفاتشى، المرافق للسفير وعلى الأخير عند قدوم دورية تابعة للمعهد الكونغولي لحماية الطبيعة وأيضًا وحدة من الجيش الكونغولى لمساعدة المخطوفين". كان برنامج الأغذية العالمي أكد - في بيان - أن "الهجوم وقع على طريق كان قد تم السماح بالسفر عليه دون حراسة أمنية"، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع السلطات الوطنية لتحديد التفاصيل وراء الهجوم. ووفق المصادر الاستخباراتية، توجه السلطات المحلية الكونغولية أصابع الاتهام إلى متمردى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التابعة لعرقية الهوتو، إلا أنه لم يتم التعرف على هوية المهاجمين حتى الآن.

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