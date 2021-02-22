بايدن يأمر بتنكيس أعلام أمريكا 5 أيام لتجاوز وفيات كورونا نصف المليون

جدة - نرمين السيد - وتجاوزت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حاجز 500 ألف وفاة بمرض "كوفيد 19"، بعد عام تقريبا من تسجيل أول ضحايا الفيروس فى ولاية كاليفورنيا.

وسجلت البلاد أكثر من 28 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وفقدت 500 ألف و54 شخصا بسبب المرض، حتى ظهر اليوم الاثنين، وفقا لإحصاء لبيانات الصحة العامة أجرت وكالة "رويترز".

وبذلك يكون 19% من إجمالى وفيات الفيروس التاجى العالمية حدثت فى الولايات المتحدة، وهو رقم ضخم بالنظر إلى أن أمريكا تمثل 4% فقط من سكان العالم، بحسب الوكالة.

ومن المقرر أن يحيى بايدن ونائبته كامالا هاريس، ذكرى الخسائر الفادحة فى الأرواح بسبب "كوفيد" فى وقت لاحق اليوم الاثنين، خلال حدث فى البيت الأبيض سيتضمن خطابا للرئيس، ولحظة صمت ومراسم إضاءة الشموع.