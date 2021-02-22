ليبيا: إصابات كورونا تتخطى 130 ألف حالة مؤكدة

جدة - نرمين السيد - تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا حاجز الـ130 ألف إصابة حتى اليوم الإثنين، بعدما سجلت البلاد 415 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا.





وفى بيانه، قال المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، إنه تم تسجيل إصابة 415 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 763 مصابًا للشفاء التام، ووفاة اثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وبهذا، يرتفع إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا منذ تسجيل أول إصابة فى مارس الماضى، قد بلغ 130.212 مصابًا، تعافى 116.120 مصابا منهم، إضافة إلى 2.116 حالات وفاة. وكانت الوفاق أعلنت فى طرابلس تخصيص 600 مليون دينار ـ ما يعادل 135 مليون دولار ـ بشكل عاجل لمواجهة الوباء والإسراع فى توفير اللقاح.

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