عاجل .. إيران تنهى العمل ببرتوكول يسمح للوكالة الدولية بالتفتيش المفاجئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيران، مساء اليوم الإثنين، إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافى الذى يسمح للوكالة الدولية إجراء تفتيش مفاجئ لمواقعها النووية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى، هدد اليوم الإثنين، برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يمنع إيران من امتلاك سلاح نووى. فيما قال البيت الأبيض إن تهديدات خامنئى لن تغير موقف واشنطن تجاه إيران، مؤكدة أنها بانتطار نتائج الحوار حول الاتفاق النووى الإيرانى، وأنها لن ترفع العقوبات حتى إعلان تلك النتائج.

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