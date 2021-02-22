البنتاجون : الهجمات على سفارتنا فى بغداد خطيرة ولدينا حق الدفاع

جدة - نرمين السيد - وأضاف البنتاجون فى تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الاثنين "سنعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف سفارتنا فى بغداد". وفى وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام عراقية ودولية، أنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ كاتيوشا طال إحداها مقر السفارة الأمريكية.

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