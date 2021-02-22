وزير خارجية بريطانيا يطالب بإطلاق سراح زعيمة ميانمار

جدة - نرمين السيد - وفى خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تحدث راب حول الانقلاب العسكرى الذى شهد اعتقال سو تشى والرئيس وين مينت، واحتجازهما فى أول فبراير الجارى.

وأضاف راب، "أن الوضع فى ميانمار يزداد سوءًا.. إن الانتهاكات والتجاوزات موثقة توثيقًا جيدًا، بما فى ذلك الاحتجاز التعسفى والقيود الصارمة على حرية التعبير".

ودعا الجيش إلى التنحى قائلاً، إنه "يجب إطلاق سراح القادة المدنيين. ويجب احترام الرغبات الديمقراطية لشعب ميانمار".

وشهدت ميانمار خلال الانقلاب، اعتقال 640 شخصًا أو اتهامهم أو الحكم عليهم، ولا يزال 593 منهم رهن الاحتجاز، وفقاً لجمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين.