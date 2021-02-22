روسيا ترد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة

ردت وزارة الخارجية الروسية، على بيان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على قرار فرض العقوبات الجديدة على روسيا؛ بسبب الوضع مع المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني و الذي وصف بأنه "مخيب للآمال"

وقالت وزارة الخارجية الروسية "نحن نعتبر أنه من غير المقبول بشكل قاطع المطالب غير القانونية والعبثية التي تبدو باستمرار من أجل إطلاق سراح مواطن من الاتحاد الروسي أدين بارتكاب جرائم اقتصادية من قبل محكمة روسية على أراضي بلدنا وفقًا للقانون الروسي".

وكما لوحظ أنه في الممارسة الدولية تسمى هذه المطالب "التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".