لبنان يسجل تراجعا في إصابات كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك اجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في لنبان إلى 352552 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة. وأعلن لبنان عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4387 حالة. فيما بلغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في لبنان 272200 حالة. وتمثل تلك الحصيلة اليومية تراجعا في إصابات فيروس كورونا، حيث سجل لبنان يوم أمس 1685 إصابة جديدة بكورونا، بينما تمثل ارتفاعا في الوفيات بعدما سجلت البلا 43 حالة وفاة في اليوم السابق.

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