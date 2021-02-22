نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأسيس شركة في دبي والاستثمار في دبي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأسيس شركة في دبي الاستثمار في دبي؛ تعرف علي إجراءات التنفيذ الأزمة لتأسيس شركة في الإمارات وبالتحديد إمارة دبي نظراً لكونها مصدر الاستثمار، وأحد أكبر الافتصاديات في الوطن العربي والشرق الأوسط وذلك لتطورها وامتلاكها لكثير من المناطق التجارية الحرة واستخدامها أحدث الطرق العالمية لجذب المستثمرين إليها، حيث يبحث الكثير من المستثمرين علي الخطوات الصحيحة لإنشاء شركة ناجحة دون الوقوع في مأزق مادية، أو قانونية.

تأسيس شركة في دبي بالخطوات

هل خطط يوماً ما للعمل في دبي أو ترغب في تأسيس مشروع تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، فا بلا شك أن جميعنا يحلم بتلك الفرصة، ولذلك فقد نٌقدم إليكم عبر موقعنا “موقع ثقفني الإخباري” أهم الإرشادات الموجهة لذلك الأمر لكي تتمكن من إنشاء مشروع ناجح ونموذج فاخر بالاتجاهات الصحيحة.

تحديد طبيعة عمل الشركة

وهي أهم الخطوات والإجراءات الضرورية لتأسيس شركة في دبي، ويوجد في الأمارات أكثر من 2500 أنشطه اقتصادية يُسمح بمزاولتها في إمارة دبي، وتنقسم تلك الأنشطة الي:

نشاط صناعي: وهي ما تتمثل في العمل في الكهرباء، الغاز، المياه وغيرهم كالتعدين، والعمل في المحاجر. نشاط تجاري: وتتمثل في التجارة بشكل عام كتجارة الجملة وتجارة القطاعي وغيرها كالاتصالات، النقل، والعقارات. نشاط مهني: وهي الأنشطة التي تعتمد علي الجهد الشخصي والبدني كالزراعة، الصيد، وأنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية. نشاط سياحي: وهي العمل في السياحة بشكل عام.

تحديد الشكل القانوني للشركة

تحديد الشكل القانوني للشركة من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المستثمرين لعمل شركة ناجحة، لأن هذا الإجراء يترتب عليه قرارات كثيرة، وتتمثل الأشكال القانونية في:

شركة تضامن: وتكون شركات المسؤولون فيها متضامنون لمسؤوليات معينة. شركة مساهمة: وتنقسم لمساهمة خاصة لمزاولة نشاط صناعي أو تجاري، أو مساهمة عامة لمزاولة الأنشطة الصناعية، التجارية، أو المنهية ويمكن ممارسة الأنشطة الثلاثة معاً.

تسجيل الاسم التجاري للشركة

الاسم التجاري للشركة مرتبط بشكل الشركة القانوني ونشاطها، ويتحقق بعدة شروط تقررها دائرة التنمية الاقتصادية أهمها ألا يحتوي الاسم التجاري علي ألفاظ غير لائقة تضر الذوق العام.

الموافقة المبدئية

بعد تحديد الاسم القانوني للشركة ونشاطها التجاري، ثم القيام بتسجيل الاسم التجاري، الانتظار حتي يتم الحصول علي الموافقة المبدئية من قبل الجهات المنظمة للنشاط.

اختيار مقر الشركة

لابد من وجود عنوان فعلي لمقر عملك في إمارة دبي مُرخص، ومُحقق للمتطلبات القانونية المٌعترف بها.

الحصول علي موافقة الجهات المعنية لتسجيل المنشأة

بعض الأنشطة التجارية وليس جميعها تتطلب موافقات ثانية من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية، و وزارة الاقتصاد وغيرهم للحصول علي الرخصة التجارية.

الحصول علي الرخصة التجارية

يتم استلام رخصة نشاط الشركة والتسجيل كعضو في الغرفة التجارية بعد إتمام كل الخطوات المطلوبة وسداد رسوم الرخصة التجارية.