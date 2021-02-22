رئيس الوزراء البريطانى يعلن رفع قيود الإغلاق العام بحذر

وفى كلمة له أمام البرلمان البريطانى، عرض جونسون خطة الخروج من الإغلاق العام، مؤكدا أنه "لا يوجد طريقة موثوقة لبريطانيا أو للعالم للتخلص من جائحة كوفيد-19 ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع قيود الإغلاق العام التى تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا الجسدية والعقلية وفرص حياة أطفالنا".
وأضاف: "لهذا السبب من المهم أن تكون خريطة الطريق هذه حذرة ولكن لا رجعة فيها نحن نبدأ ما أتمناه وأعتقد أنه طريق باتجاه واحد نحو الحرية.. نحن سنبدأ بما أعتقد وآمل أنه سيكون الطريق باتجاه الحرية".
وفى هذا السياق، قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنه سيكون هناك خمسة أسابيع على الأقل بين كل خطوة وأخرى لتخفيف إجراءات الإغلاق.
وبحسب خارطة الطريق، سيستغرق الأمر حوالى أربعة أسابيع حتى تظهر البيانات تأثير تخفيف القيود وستقدم الحكومة للجمهور والشركات إشعارا آخر قبل أسبوع من فرض أى تغييرات أخرى.
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