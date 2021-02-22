ترامب يستعد لإعلان أولى تحركاته للترشح للرئاسة لعام 2024

قال حلفاء الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي السابق سيصف نفسه بأنه المرشح الجمهوري المفترض لعام 2024 في نهاية الأسبوع المقبل عندما يخطط لإلقاء كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

ووفقًا لمستشار مجهول منذ فترة طويلة، فإن خطاب ترامب القادم سيكون "استعراضًا للقوة"، والرسالة التي ينوي إيصالها ظاهريًا هي: "ربما لا أمتلك تويتر أو المكتب البيضاوي، لكنني ما زلت المسؤول".

وفي غضون ذلك، قال كبير مستشاري الرئيس الامريكي السابق جيسون ميللر لـ "أكسيوس" إن "ترامب هو الحزب الجمهوري فعليًا، والهوة الوحيدة هي بين المطلعين في بيلتواي والجمهوريين على مستوى القاعدة في جميع أنحاء البلاد، عندما تهاجم الرئيس ترامب، فأنت تهاجم القواعد الشعبية للجمهوريين".

وعلاوة على ذلك، يشير أكسيوس إلى أن مستشاري ترامب مستعدون جميعًا لمقابلته في مار إيه لاجو الأسبوع المقبل لمناقشة تحركاته السياسية المقبلة، خاصة في الفترة التي تسبق منتصف المدة لعام 2022.

وبالتالي، يُتوقع من الرئيس السابق "تأجيج التحديات الأولية لبعض أولئك الذين تجاوزوه، وأن يغدق بالمال والتأييد على الأكثر ولاء لـ ترامب".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أخبر جيسون ميللر موقع "نيوز ماكس" أن ترامب سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري و"عدد الدروس التي تعلمناها في عام 2020" خلال خطابه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ.