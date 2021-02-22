أول تعليق من أمريكا بعد حظر إيران عمليات التفتيش الأممية بمواقعها النووية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن قلقها حيال إعلان إيران إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء قرار إيران عزمها وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.

وأكد برايس على دعم الولايات المتحدة لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وامتنع برايس عن التعليق على تهديدات المرشد الإيراني علي خامنئي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، قائلًا إنها تبدو كـ "افتراضات".

أعلن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، أن إيران ستلغي العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش.

وقال غريب آبادي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها الوكالة.

وأضاف آبادي: "اعتبارًا من منتصف الليل، لن يكون لدينا التزامات.. لقد صدرت الأوامر اللازمة للمنشآت النووية في إيران".

جاء ذلك عقب رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بالسماح للوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية لإجراء التفتيشات اللازمة.