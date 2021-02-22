أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، الاثنين، أن واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إنه أجرى محادثة عظيمة مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي ناقشا خلالها الشراكة والتحديات الإقليمية المشتركة وجهود مكافحة فيروس كورونا.
وشدد الوزير الأمريكي خلال الاتصال على أن بلاده لا تزال ملتزمة بضمان أمن إسرائيل.
في وقت سابق، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تسعى لإطالة أمد الاتفاق النووي مع إيران وتقويته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة بايدن: حل الدولتين أفضل سبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.