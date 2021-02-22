المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ جولة خليجية لبحث سبل حل الأزمة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، سيبدأ جولة خليجية يوم الاثنين يزور خلالها عدة دول.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن ليندركينج سيلتقي خلال الجولة التي تستمر حتى الثالث من مارس المقبل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.
وبحسب البيان، تركز مناقشات ليندركينج على نهج الولايات المتحدة، لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل لحل سياسي وتوفير المساعدة الإنسانية للشعب اليمني.
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