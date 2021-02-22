إيني الإيطالية تعلن تحميل أول شحنة غاز طبيعي مسال من مصنع دمياط

أعلنت مجموعة إيني الإيطالية، اليوم الاثنين، تحميل أول شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال في دمياط، وهو ما يمهد الطريق أمام استكمال اتفاق مع شركة ناتورجي الإسبانية للغاز وشركاء مصريين.

وقالت إيني في بيان إن هذه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال تنتجها المحطة بعد إغلاقها في عام 2012، وفقا لوكالة "رويترز".

وأبرمت إيني الإيطالية في ديسمبر الماضي، اتفاقات مع ناتورجي وشركات في مصر لإعادة فتح المصنع، لكنها قالت إن إتمامه يعتمد على تلبية سلسلة شروط.

وأوضحت الشركة أن تلك الخطوة تمثل تقدما هاما نحو استكمال الاتفاق المذكور، والذي يهدف لتسوية جميع النزاعات المعلقة بين الأطراف وإعادة تشغيل المصنع.

وذكرت "إيني" أن الاتفاق حصل بالفعل على كل التصاريح من السلطات المعنية ومن المتوقع إتمامه بشكل نهائي في النصف الأول من مارس المقبل.

وبحسب الوكالة، سيسمح الاتفاق للشركة الإيطالية بزيادة محفظتها من الغاز الطبيعي المسال وتعزيز موطئ قدمها للغاز في شرق البحر المتوسط.

فيما يعد قرار إعادة فتح مصنع دمياط، خطوة رئيسية ضمن استراتيجية مصر للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.