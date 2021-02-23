الأمم المتحدة تدين بشدة مقتل السفير الإيطالى بهجوم فى الكونغو

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بشدة، مقتل السفير الإيطالى واثنين آخرين، فى هجوم على من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية، على البعثة الميدانية المشتركة لبرنامج الأغذية العالمى فى كيبوميا.





ونشر جوتيريش، عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين، بيانا أدان فيه بشدة هجوم اليوم على بعثة ميدانية مشتركة لبرنامج الأغذية العالمى فى كيبومبا، بالقرب من غوما، شمال كيفو، من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم السفير الإيطالى لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وحارسه الشخصى وموظف وطنى فى برنامج الأغذية العالمى. وأعرب الأمين العام عن أعمق تعازيه لأسر القتلى، وكذلك لحكومتى إيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعرب عن تضامنه الكامل مع زملائه فى برنامج الأغذية العالمى وفريق الأمم المتحدة بأكمله فى الكونغو. ودعا الأمين العام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التحقيق بسرعة فى هذا الاستهداف الشنيع لمنظمة الأمم المتحدة المشتركة، والبعثة الميدانية وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الكونغو حكومة وشعبا فى جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار فى شرق البلاد.

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