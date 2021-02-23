أول نجاح لبايدن.. النواب الأمريكي يمرر مشروع الميزانية بقيمة 1.9 تريليون دولار

وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأقرت اللجنة مشروع القانون الذي يدعمه الرئيس جو بايدن بموافقة 19 عضوًا، بينما عارضه 16 عضوًا.

ويأمل مجلس النواب الأمريكي في إقرار مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، لتنفيذ مقترحات بايدن حول تقديم أموال إضافية للقاحات فيروس كورونا، ومعدات طبية أخرى.

ويجب أن يتم تمرير القانون من قبل اللجنة القانونية بمجلس النواب أولا، قبل أن يصوت عليه المجلس بكامل هيئته يوم الجمعة على الأرجح.

وبعد ذلك، يجب مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إجرائية وسياسية كبيرة.