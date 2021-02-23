سجلت السلطات الصحية في سوريا 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15230 حالة. وسجلت سوريا 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1001 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة. وأعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجل 86 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9307 حالة. جاء ذلك بعدما أجازت سوريا استخدام لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لفيروس كورونا على أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.