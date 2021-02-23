تعرف الآن على أماكن تمركز الجالية المصرية في أمريكا 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تعد الجالية المصرية في أمريكا، ضمن أكبر الجاليات العربية التي تتواجد داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عكس باقي الجاليات العربية فقد تأخرت هجره المصريين إلى الولايات المتحدة، حيث انطلقت حركه الهجرة الرسمية إلى امريكا من المصريين في عام 1967، وذلك بعد اندلاع حرب 67 في مصر، وقد سجلت اول حالات الهجره الي امريكا اليهود والاقباط، ولحقهم بعد ذلك الكثير من المسلمين في مصر.

وتعتبر الجالية المصرية داخل الولايات المتحدة مجتمع مصري متكامل بصوره مصغره، حيث نقلت العادات المصرية القديمة والتراثية إلى هناك، كما يستمتعون بالقيام بالعديد من الطقوس والعادات المصرية، والتي يشعر الكثيرين منهم بافتقادها في الغربة، وعلي ذلك من خلال موقعنا مصر فايف حرصنا أن نتعرف سويا عن قرب لحياه الجالية المصرية في أمريكا.

عن قرب. . حياه الجالية المصرية في أمريكا

حيث جدير بالذكر أن الأعداد الخاصة بالجالية المصرية في الولايات المتحدة، تقدر ب1 مليون مصري على الأراضي الأمريكية، وذلك وفق لأحدث إحصاء قد توصلنا إليه، كما يمثل ذلك العدد مت يقرب من 25% من الجاليات العربية في أمريكا.

كما يعيش المصدرين في أمريكا حياتهم بطريقه عملية جدا، حيث يقع التركيز الكلي لأي مصري على ما ذهب إليه إلى أمريكا، سواء كان قد ذهب للتعليم والدراسة، أم للعمل، أي ذهب للاستقرار النهائي هناك، كما أنه من المعلوم أن المصريين في الولايات المتحدة لا ينخرطون في الحياة السياسة هناك كما هو معروف عنهم. حيث تعتبر انخراطهم في المحال السياسي انخراط محدود جدا، وذلك لانخراطهم أكثر في الحياة العملية لتوفير مستوي معيشي تفضل أو تحقيق وإنجاز عمل ذهب من أجله.

أماكن تمركز الجالية المصرية في أمريكا

عموما يتواجد المصرين في كافة أرجاء الولايات المتحدة، ولكن تعتبر بعض الولايات أكثر تجمعا للمصرين بها مثل ولاية نيويورك-نيوجيرسي-كاليفورنيا، وسبب تمركز غالبية المصريين في تلك الولايات توافر بها فرص عمل كثيره تناسب كثير من المصريين بنسبة كبيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لو أردنا حصر أكثر الأماكن تجمعا للمصرين في أمريكا، يأتي الترتيب كما يلي:

-كاليفورنيا.

-ميشغان.

-نيويورك.

حيث تعد تلك الولايات في زيادة نسبه الدخل للمصرين هناك، حيث قد يصل الدخل للفرد هناك 15 دولار في الساعة الواحدة، مما يجعلهم أكثر المناطق تجمعا للعرب والمصريين كذلك.

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وأيضا تعد السفارة المصرية بواشنطن، لعام دور كبير في التسهيل بين تواصل المصريين ببعضهم البعض، وذلك عن طريق أقامه اجتماعات عديدة، وإجراء مناقشات مطولة في كافة الأنشطة المختلفة، التي تستهدف خدمه الجالية المصرية في المقام الأول.

كما توفر السفارة المصرية العديد من الأماكن، التي تستهدف خدمه أبناء الجالية، عن طريق الجمعيات والمكاتب المختلفة، ومن أشهر تلك الأماكن:

-جمعية رابطة العلماء المصريين.

-الجمعية EAO في ولاية كاليفورنيا-الجمعية المصرية الأمريكية.

-الجمعية الثقافية EACA- وتتخذ في العاصمة واشنطن مقر لها.

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