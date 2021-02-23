أعلن صندوق التنمية العقارية عن تمديد المهلة الممنوحة الخاصة بجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، الذي أوضح لهم بالموافقة على القرض لمدة عامين إضافيتين، لكي يتم الاستفادة من القرض عبر هذه المهلة، حيث أن قد تكون هذه الموافقة على أن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد مباشرةً، وهذا قد يكون بالنسبة للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة، بالإضافة إلى ذلك أن هذا مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الإنشاء وهذا يعد بعد عامين من تاريخ توقيع العقد، وفي هذه الحالة يمكن العمل مباشرةً، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض الجهات التمويلية المشاركة في برنامج القرض العقاري، آلية تمويل صندوق التنمية العقارية على مبدأ المرابحة، ومن الجدير بالذكر أن آلية تمويل صندوق التنمية العقاري على مبدأ المرابحة سوف يقوم بشراء عقار من صندوق التنمية العقارية في مصرف الراجحي العقار عن المستفيد.

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الجهات التمويلية المشاركة في برنامج القرض العقاري:

وهذا يعد تعاون مع صندوق التنمية العقارية، ولذلك تم الإعلان عن حوالي 18 جهة تمويلية مشاركة في تقديم القروض الداعمة، ولذلك سوف نقوم بعرض مثال خاص على ذلك، أن برنامج الإسكان الحكومي من مصرف الراجحي سوف يقوم بتقديم برنامج تمويل عقاري لكي يقوم على إسناد إلى مبدأ المرابحة للعملاء الذين يقوم باستيفاء جميع الشروط الخاصة بالبنك التمويلية، ولذلك يستفيد جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من هذا التمويل العقاري الحصول على موافقات ملكية لكي يتم الحصول على تمويل عقاري تصل قذارة إلى 500 ألف ريال سعودي مخصص.

١. شراء عقار :

آلية تمويل صندوق التنمية العقارية على مبدأ المرابحة:

يمكن شراء صندوق التنمية العقارية من خلال مصرف الراجحي العقار نيابة عن المستفيد.

٢. الدفع مقدماً :

يقوم صندوق التنمية العقارية في هذه الحالة أن يقدم مبلغ 500 ألف ريال سعودي وهذا من ثمن الشراء للبنك نيابة عن المستفيد.

٣. تحويل الأموال :

أعلن صندوق التنمية العقارية على أن يقوم بتحويل مبلغ التمويل كاملاً للعميل المستفيد في مصرف الراجحي، حيث أن يقوم التحويل بحد أقصى 4 دفعات.