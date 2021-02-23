وظائف وزارة الحرس الوطني الجديدة 1442 المواعيد وشروط التقديم

وظائف وزارة الحرس الوطني الجديدة 1442 يبحث عنها أبناء المملكة العربية السعودية، متسائلين عن مواعيد التقديم في وظائف وزارة الحرس الوطني وعن الشروط المطلوبة لاسيما أنها تقدم لحاملى مؤهل الثانوية، وتأتى وظائف الحرس الوطني الجديدة للنساء والرجال بما يضمن رواتب مجزية وتحسين جودة المعيشة للشباب وخفض البطالة ضمن رؤية المملكة 2030 وخاصة أن شروط وظائف الحرس الوطني ليس صعبة على الكثيرون كل ذلك جعلهم يبحثون عنها وعن آخر موعد للتقديم.

وظائف وزارة الحرس الوطني الجديدة 1442

شملت وظائق وزارة الحرس الوطني الجديدة العديد من المجالات والوظائف الخالية للفنيين، تتيح وزارة الحرس الوطني التقديم على وظيفة مهندس مدني للرجال والنساء بخبرة لاتقل عن سنتين، وظيفة فني إلكتروني لحاملي دبلوم الصناعة والتحكم، وظيفة مشرف سلامة وصحة مهنية لخريجي نفسس المجال، وظيفة مأمور مستودع للحاصلين على دبلوم إدارة مستودعات.

شروط التقديم في وظائف وزارة الحرس الوطنى الجديدة

حددت شروط شروط التقديم في وظائف وزارة الحرس الوطنى الجديدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

النجاح في المقابلة الشخصية.

لابد أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وأن يجتاز الكشف الطبي.

حسن السير والسلوك .

عدم تقاعده من أي جهة حكومية.

أن يلتزم بالممارسة الفعلية ولن يكلف بالعمل الإداري.

تناسب خبراته العملية مع طبيعة العمل.

إثبات الخبرات السابقة بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها شامل مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة.

استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

التسجيل في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

مواعيد التقديم في وظائف الحرس الوطني

فتحت وزارة الحرس الوطني مواعيد التقديم في وظائفها الخلية بداية من الأحد الموافق 16/ 07/ 1442هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 20/ 07/ 1442هـ في الساعة 11.59 مساءً.